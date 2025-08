In Garmisch-Partenkirchen: Bürgermeisterin will Park nach Dahlmeier benennen lassen

Ein erster Gedenkort steht schon im Park

Schon jetzt können Menschen in dem Park an einem temporären Gedenkort trauern. Laut "Münchner Merkur" wurde die Gedenkstätte mit einem Bild an einer Holzstele, Windlicht und einem Stein aus dem heimischen Gebirge am Wochenende spontan errichtet - "in engster Abstimmung mit der Familie", wie Koch dem "Merkur" sagte.