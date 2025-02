Klirrende Kälte am Samstagabend in Frauenwald. Da kamen die wärmenden Suppen und der Glühwein, die im wenigen Sekunden-Takt an die hungrigen und durstigen Besucher gereicht wurden, gerade recht. Ob cremige Käse-Hack-Lauch-Suppe, eine kräftige Hühner-Nudelsuppe, Soljanka oder auch Wildsuppe, Hexensuppe, Erbsensuppe oder ein heißer Feuerwehr-Topf – die Nachfrage war riesig.