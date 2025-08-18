Schreck am Freitagmorgen in Frauenwald. Dort hatten Unbekannte in der Nacht versucht, einen Geldautomaten der Sparkasse zu knacken. Laut Polizei entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Denn die Langfinger waren bei ihrem Vorhaben recht rabiat vorgegangen: Sie hatten ein Loch in eine Tür in der Touristinformation, in der sich der Automat befindet, geschnitten. Diese haben die Einbrecher anschließend aber noch aufgebrochen. Offenbar mit schwerem Gerät, vermutlich Flex und Säge, haben sie dann versucht, das Gerät von hinten zu öffnen. Dies misslang ihnen zwar, der Automat ist seither allerdings defekt und außer Betrieb. Ob er zeitnah wieder in Betrieb geht, ist nicht klar.