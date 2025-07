Seit e inigen Tagen ist Frauenwald um ein kleines, auch touristisches Highlight reicher. Wobei, so klein ist die neue Tafel gar nicht, die der Verein 800 Jahre Frauenwald für den Ortsteil gesponsert hat. Die Tafel befindet sich am Zwergenpfad, genauer gesagt am Sportplatz und damit der letzten Station des beliebten Wanderweges vor dem Ziel an der Gemeinde. Der Zwergenpfad, ein rund vier Kilometer langer Rundwanderweg mit spannenden Stationen, ist vor allem für Kinder und Familien Anziehungspunkt. „Wir hatten zuerst überlegt, einen Zwerg zu sponsern, sind dann aber von der Idee abgekommen und haben uns für die Tafel entschieden“, sagt im Gespräch mit der Redaktion Frank Amm, Vorsitzender des Vereins 800 Jahre Frauenwald.