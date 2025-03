Frauenwald wünscht sich einen Pumptrack. Das ist eine künstlich angelegte Mountainbikestrecke, die es beispielsweise schon in Manebach, Hinternah, Oberhof oder Zella-Mehlis gibt. Schon vor Jahren war es einmal Thema im Ortsteil, eine Bedarfsabfrage unter den Jugendlichen sollte zeigen, wie groß das Interesse ist. „Die Rückmeldungen waren nur gering; was allerdings auch der Corona-Zeit geschuldet war“, sagt Ulla Schauber von den Stadtstrategen Weimar im Gespräch mit der Redaktion. Nun gibt es seit einigen Tagen eine Unterschriftenliste in Frauenwald, die noch einmal auf das Thema aufmerksam machen und ermitteln soll, wie groß das Interesse an solch einer kleinen Bikeanlage ist.