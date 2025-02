In Frankenheim waren am Donnerstagabend viele glückliche Gesichter zu sehen. Die Erleichterung darüber, dass der Kreistag seinen Beschluss aus dem Jahre 2023 zurückgenommen hat und damit „wieder alles zurück auf Anfang ist“, war nicht nur auf der Seite derjenigen, die im Bus zur Kreistagssitzung gefahren waren, um die Diskussion zu verfolgen. Wobei Bürgermeister Alexander Schmitt auf der Heimfahrt zum Mikrofon griff und mal erklärte, was da eigentlich soeben im Kreisparlament passiert war: Es sei vielleicht nicht für jeden deutlich geworden bei all den ganzen Anträgen und Beschlüssen – vielleicht sogar manchem Kreistagsmitglied nicht, meinte er – was da nun das Ergebnis sei. Für Frankenheim ist es der glückliche Ausgang seiner Bemühungen, die nun schon weit über ein Jahr lang andauerten: „Der Beschluss des Kreistages von Dezember 2023 ist aufgehoben – wir sind wieder auf dem Stand von vorher!“ Das bedeute, dass die Grundschule Frankenheim nicht mehr auf einer Schließungsliste auftauche, dass „alles zurück auf Null“ gesetzt sei. Absolut gleichberechtigt könne nun auch Frankenheim mit in die Schulnetz-Entwicklung gehen – dass es diese geben soll, ist klar und man will sich gern beteiligen. Aber man habe nun Zeit gewonnen, um sich einzubringen – und damit falle allen, die sich für die Schule Frankenheim stark gemacht haben, „ein Stein vom Herzen“. Dass aus diesem Grund auf der Rückfahrt in die Hohe Rhön noch im Bus die Bordbar eröffnet wurde, liegt wohl auf der Hand.