Wildeck - Wegen eines Lkw-Brands ist die Autobahn 4 im Landkreis Hersfeld-Rotenburg gesperrt worden. Der Motorraum des Lastwagens habe in der Nacht auf Mittwoch vermutlich wegen eines technischen Defekts Feuer gefangen, teilte die Polizei mit. Der 52-jährige Fahrer habe das Feuer bemerkt, sein Gespann kurz hinter der Anschlussstelle Wildeck-Hönebach auf dem rechten Fahrstreifen abgestellt und sich aus dem Führerhaus gerettet. Wenig später hätte die Zugmaschine und der Auflieger bereits im Vollbrand gestanden.
In Fahrtrichtung Westen A4 bei Wildeck wegen Lkw-Brand teilweise gesperrt
dpa 28.01.2026 - 06:33 Uhr