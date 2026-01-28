In Fahrtrichtung Westen: A4 bei Wildeck wegen Lkw-Brand teilweise gesperrt

Wildeck - Wegen eines Lkw-Brands ist die Autobahn 4 im Landkreis Hersfeld-Rotenburg gesperrt worden. Der Motorraum des Lastwagens habe in der Nacht auf Mittwoch vermutlich wegen eines technischen Defekts Feuer gefangen, teilte die Polizei mit. Der 52-jährige Fahrer habe das Feuer bemerkt, sein Gespann kurz hinter der Anschlussstelle Wildeck-Hönebach auf dem rechten Fahrstreifen abgestellt und sich aus dem Führerhaus gerettet. Wenig später hätte die Zugmaschine und der Auflieger bereits im Vollbrand gestanden.