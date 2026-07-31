Brachttal (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall im Main-Kinzig-Kreis hat sich ein 61 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann von Wittgenborn Richtung Spielberg unterwegs, als er den Ermittlungen zufolge in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Dabei überschlug sich die Maschine bei dem Unfall am Donnerstagabend auf der Landesstraße 3314 und blieb abseits der Fahrbahn liegen. Der Mann sei schwer verletzt in eine Klinik gebracht worden. Die Polizei sucht mögliche Zeugen.