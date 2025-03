Wie geht digitaler Journalismus? Was verlangt er einer Redaktion ab? War es richtig, Freies Wort, stz und Meininger Tageblatt montags von gedruckt auf digital umzustellen? Ist der Verlag auf dem richtigen Weg? Wie schaffen wir die digitale Transformation? Zusammen mit dem neuen Chefredakteur Stephan Sohr haben die jungen Redakteure und die Volontäre der Zeitungsgruppe Hof/Coburg/Suhl/Bayreuth (HCSB) diese Fragen in Suhl diskutiert. Dabei ging es dem Zeitungsnachwuchs aus Südthüringen und Oberfranken um die Frage: Wie machen wir das Produkt unter den heutigen Bedingungen noch besser? Klar wurde vor allem eines: Der „Journalismus von morgen“ ist bereits seit gestern da – auch im Lokalen. Er lebt von Tempo, ohne an Qualität zu verlieren. Er lebt von einem digitalen Produkt, ohne die Wurzeln zu vernachlässigen. Er lebt allerdings auch oft davon, sich von Altem zu trennen und von Themen zu lösen, die heute nicht mehr nachgefragt sind.