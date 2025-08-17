Es ist mittlerweile eine schöne Tradition, dass der Schwimmbadförderverein in enger Gemeinschaft mit anderen engagierten Einrichtungen und Mitstreitern zum Schwimmbadfest auch sportliche Betätigungen anbietet. Und das ist das Volleyballturnier für Freizeitmannschaften, das früher von der Jugendschmiede mitorganisiert wurde. Es erfreut sich nach wie vor größter Popularität und versetzte insgesamt acht Teams in den Beach-Volleyball-Rhythmus.