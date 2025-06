In Dietzhausen: Saisonvorbereitung im Freibad

Zur Vorbereitung auf die Badesaison im Freibad Dietzhausen fand am vergangenen Samstag ein Arbeitseinsatz statt, bei dem trotz des Feiertags mit langem Wochenende mit vereinten Kräften angepackt wurde. „Die Becken wurden nochmals gründlich ausgefegt und gleich im Anschluss hieß es ‚Wasser Marsch‘. Bis das große Becken mit den Olympiamaßen gefüllt ist, vergehen mehrere Tage. Außerdem wurden Bänke aufgestellt, Gras gemäht, Unkraut gezupft und Schönheitsreparaturen ausgeführt“, zählt Carolin Heß vom Schwimmbadförderverein die Aktivitäten auf. Am Samstag, 21. Juni,öffnet das Bad dann um 12 Uhr seine Tore für die neue Saison. Das Schwimmbad Dietzhausen wird seit 2011 vom Förderverein betrieben. Rund 30 Aktive stemmen den Badebetrieb vorwiegend in ihrer Freizeit. Der Kiosk mit den beliebten Schwimmbad-Pommes, Eisschokolade und anderen Leckereien sowie der Einlass werden ausschließlich im Ehrenamt betrieben. Die Belegschaft des Schwimmbads Dietzhausen freut sich auf einen tollen Sommer mit vielen Besuchern aus nah und fern. Leute, die den Fördervereinsmitglieder helfen wollen, aber auch finanzielle Unterstützer sind immer willkommen.