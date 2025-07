Marcel Just ist der neue Präsident des Dietzhäuser Carnevalsvereins. Der 42-jährige Installations- und Heizungsbaumeister, der seit der Vorstandswahl vor wenigen Tagen an der Spitze der närrischen Riege steht, hat mit dem Stellvertreter Silvio Rost, Schatzmeisterin Elke Ritzmann und Schriftführerin Konstanze Schubert auch in Zukunft erfahrene Karnevalisten an seiner Seite.