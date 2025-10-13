Das Finale der Kirmeszeit bei den Orten im Haselgrund findet traditionell in Dietzhausen statt. So wurde auch zur 308. Auflage im Suhler Ortsteil drei Tage stimmungsvoll und ausgelassen gefeiert. Nach vielen feucht-fröhlichen Stunden beendeten 14 Pärchen der Dietzhäuser Kirmesgesellschaft mit ihrem immer wiederkehrenden lautstarken Schlachtruf „14-15“ Kermes“ unter Regie ihres Scholzen Niclas Schalles mit Braut Charlotte und dem Vize-Scholz Tim Mücke mit Braut Lea Ritzmann die Kirmeszeit im Haselgrund. Doch wie der Kirmesscholz sagte, habe man bereits 48 Stunden vorher die Dietzhäuser Kirmesfans mit humoristischen Aushängen und lustigem Dorfklatsch erheitert. „So sollte man eventuell doch einmal die Kurve in der Ortsdurchfahrt der L1140 im Oberdorf zur Zufahrt Schleusinger Weg entschärfen. Ist man wohl zu schnell und streift die Bordsteinkante, dann ist der Reifen futsch.“ Auch das neue Tor zur VR-Bank am ehemaligen Gartenmarkt rückte in den Focus der Kirmesgesellschaft. Es ähnelt mehr einem Grenzzaun als einem öffentlichen Zugang zum Serviceautomaten der VR-Bank, meinte die Kirmesgesellschaft. Außerdem erinnerten die Kirmesmacher noch einmal an die Silvester-Böllernacht mit ihren Explosionen vor dem Feuerwehrgerätehaus.