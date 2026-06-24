Die Polizeibeamten stellten die Identität des Busfahrers und zudem einen Atemalkoholwert von 3,87 Promille fest. Anschließend sei der 33-Jährige zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei informierte zudem die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall, die die Fahreignung überprüfen soll. Die Gruppe mit insgesamt 115 Personen und auch der Busfahrer sind in einer Jugendherberge auf Rügen untergebracht.