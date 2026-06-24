Insel Rügen - Der Busfahrer einer auf Rügen untergebrachten Jugendgruppe aus Hessen hat außerhalb der Lenkzeit so stark dem Alkohol zugesprochen, dass der Gruppenleiter die Polizei um Hilfe bat. Der 33-Jährige habe bereits den gesamten Tag stark alkoholisiert gewirkt, berichtete der 64-jährige Gruppenleiter, der die Polizei am Dienstag gegen 19.00 Uhr informierte. Zwar habe der Fahrer den Bus nicht geführt, sein Verhalten habe die Jugendlichen aber verängstigt.
In die Klinik gebracht Nicht am Steuer, aber betrunken: 3,87 Promille bei Busfahrer
dpa 24.06.2026 - 14:27 Uhr