Innerhalb der deutschen Messelandschaft hat sich die Messe Erfurt in den vergangenen Jahren vor allem als Ausstellungsort für Angebote etabliert, die sich an Endverbraucher richten. Solche Messen seien traditionell die besucherstärksten Veranstaltungen, sagte eine Sprecherin der Messegesellschaft unserer Zeitung. Schon vor Beginn der Corona-Pandemie sei das so gewesen und auch im vergangenen Jahre hätten die Zahlen dies gezeigt. Damit gehörten solche Veranstaltungen zu den umsatzstärksten und wirtschaftlich bedeutendsten Veranstaltungen der Messe Erfurt.