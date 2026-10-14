Rund 300 Besucher füllten dem Vernehmen nach am Sonntag, 11. Oktober 2026, die Wandelhalle der Kurstadt Bad Liebenstein, um das Herbstkonzert der Chorgemeinschaft „Sängerkranz“ zu erleben. „In der besonderen Atmosphäre dieses Veranstaltungsortes stand von Anfang an die Freude am gemeinsamen Singen im Mittelpunkt und stimmte die Gäste auf die kommende farbenfrohe Jahreszeit ein“, heißt es. Bietet doch gerade der Herbst mit seiner Vielfalt an Farben, Stimmungen und Eindrücken zahlreiche Anregungen für musikalische Darbietungen.