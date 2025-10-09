In der Villa Sauer Suhl: Legendäre Dadaismus-Show

Die Veranstaltungen zum 25. Jubiläum des Provinzschrei-Kulturfestivals klingen am Sonntag komplett verrückt aus: Um 19 Uhr vermischt das deDADAduo im morbiden Ambiente des Suhler Kulturtempels Villa Sauer stilsicher alle möglichen Stile in seiner legendären Dadaismus-Show. „Stellen Sie sich alles vor, was Sie sich in Ihrer eigenen künstlerischen Erwartungswelt so vorstellen können und halten Sie diese Vorstellung gut fest. Denn dann ist das genau das, was Sie an diesem Abend brauchen, um nicht von Ihrem Glauben abzukommen“, rät Hendrik Neukirchner, Geschäftsführender Projektmanager des Vereins Provinzkultur, allen Besuchern des Abschlussabends.