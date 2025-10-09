 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Suhl/Zella-Mehlis

  6. Legendäre Dadaismus-Show

In der Villa Sauer Suhl Legendäre Dadaismus-Show

Das Provinzschrei-Jubiläumswochenende geht am Sonntag um 19 Uhr mit einem völlig verrückten Dadaismus-Performance-Lese- und Musikabend zu Ende.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

In der Villa Sauer Suhl: Legendäre Dadaismus-Show
1
Das deDADAduovist am Sonntag, 19 Uhr, in der Suhler Villa Sauer zu Gast. Foto: Veranstalter

Die Veranstaltungen zum 25. Jubiläum des Provinzschrei-Kulturfestivals klingen am Sonntag komplett verrückt aus: Um 19 Uhr vermischt das deDADAduo im morbiden Ambiente des Suhler Kulturtempels Villa Sauer stilsicher alle möglichen Stile in seiner legendären Dadaismus-Show. „Stellen Sie sich alles vor, was Sie sich in Ihrer eigenen künstlerischen Erwartungswelt so vorstellen können und halten Sie diese Vorstellung gut fest. Denn dann ist das genau das, was Sie an diesem Abend brauchen, um nicht von Ihrem Glauben abzukommen“, rät Hendrik Neukirchner, Geschäftsführender Projektmanager des Vereins Provinzkultur, allen Besuchern des Abschlussabends.

Nach der Werbung weiterlesen

Unsere Empfehlung für Sie

Provinzschrei-Jubiläum: „Möge der Hirsch noch lange röhren!“

07.10.2025 16:22 Provinzschrei-Jubiläum „Möge der Hirsch noch lange röhren!“

Die Jubiläumsausstellung zum 25. Provinzschrei eröffnet am Freitag, 17. Oktober, um 17 Uhr in der Städtischen Galerie im CCS. Was Künstler zum Kulturfest sagen, lesen Sie hier.

Der Potsdamer Schauspieler Michael Gerlinger (mit Bodensee- und Meiningenspuren in der Biografie) und sein musikalischer Partner, der Multiinstrumentalist Stefan Groß, beherrschen die Darstellung der Kunst des Dadaismus, die Bühnenprojektion des Anarchistischen, des Chaotischen, des Unerwartbaren, des Überkreativen, des Buchstabensuppensalats, des Grotesken, Humoristischen, Politischen, Unkorrekten bis ins perfektionistische Unperfekte. Die beiden Dada-Manager aus der Führungsetage des Dada-Universums legen bei jedem ihrer mittlerweile legendären Auftritte eine unverwechselbar komische und jedes Mal einzigartige Bühnenshow hin, die in Deutschland ihresgleichen sucht. „Erleben Sie einen vollkommen unvorhersehbaren Abend mit einer gleichsam unvergleichlich komischen wie anspruchsvollen musikalischen Lese-Performance zum Abschluss des Provinzschrei-Jubiläumswochenendes“, macht Hendrik Neukirchner neugierig auf die Show.

Besucher sollten sich warm anziehen

DaDa oder Dadaismus war eine künstlerische und literarische Bewegung, die 1916 von Hugo Ball, Emmy Hennings, Tristan Tzara, Richard Huelsenbeck, Marcel Janco und Hans Arp in Zürich gegründet wurde. Hintergrund war die Ablehnung konventioneller Kunst beziehungsweise Kunstformen von Künstlern selbst. Vom Dada gingen erhebliche Impulse auf die Kunst der Moderne bis hin zur heutigen Zeitgenössischen Kunst aus. Die Gäste werden gebeten, sich nicht nur wegen des Programms warm anzuziehen, sondern auch aufgrund des kühlen Raumklimas am Veranstaltungsort in der Villa Sauer, die nach wie vor über keine Heizung verfügt. Die Veranstalter bieten zudem heiße Getränke und Glühwein an.

www.provinzkultur.de

Tickets für die Dadaismus-Show am Sonntag, 19. Oktober, 19 Uhr, in der Villa Sauer gibt es im Vorverkauf auch in der Geschäftsstelle von „Freies Wort“ in der Gothaer Straße 9 in Suhl.