Gut 200 junge Besucher nutzten mit ihren Eltern oder Großeltern die Gelegenheit, die vielfältigen Sportangebote der Region bei der 9. Kinder- und Jugendsportmeile in der Lohau-Halle kennenzulernen und auszuprobieren. Dabei führten die zwei Moderatoren Mario Winter (Schulsportkoordinator) und Beate Meißner (Vorsitzende der Kreissportjugend) mit Charme und guter Laune durch das Programm. In kurzweiligen Interviews stellten sich Vereine und Akteure vor. Den Auftakt vollzogen die Schirmherrinnen – die Damen des 1. Sonneberger Volleyballclubs, die Einblicke hinter die Kulissen gaben. Es folgten unter anderem die neue Mädchenmannschaft des 1. FC Sonneberg 2004 sowie Vertreter des Hunde- und Dartsports des SC 06 Oberlind.