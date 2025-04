Am 27. März hatte das Sonneberger Landratsamt ein Fahrverbot für Motorräder auf der unfallträchtigen Strecke zwischen Jagdshof und Tettau angekündigt. Dieses ist darauf angelegt von April bis Oktober Biker immer feiertags und an den Wochenenden von einer Nutzung der Strecke auszusperren. Der Kreis, so hieß es, werde bei dieser Entscheidung nicht nur von der Polizei und der Gemeinde Föritztal bzw. dem Markt Tettau unterstützt, auch sei die Maßnahme in enger Abstimmung mit dem Thüringer Landesverwaltungsamt erfolgt.