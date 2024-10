Glücksmomente in der Rhön: Der Komet mit dem Namen Tsuchinshan Atlas konnte am Dienstag und Mittwoch mit einem Fernglas nach dem Sonnenuntergang im Land der offenen Fernen gut beobachtet werden. Diese tolle Aufnahme gelang unserem Leser Karl-Friedrich Abé. Er hielt damit ein spektakuläres Ereignis fest: Der Komet aus den Tiefen des Weltalls kommt erst in mehr als 80 000 Jahren wieder an der Erde vorbei. Er besteht im Wesentlichen aus Gestein, Staub und Eis. Bei Annäherung an die Sonne taut seine Oberfläche etwas auf. So entsteht der lang gezogene Schweif.