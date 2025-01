Hemau (dpa/lby) - Ein Mann hat in der Oberpfalz einen größeren Einsatz der Polizei ausgelöst. Der 74-Jährige habe sich mit einer Waffe vor einem Wohnhaus in Hemau (Landkreis Regensburg) aufgehalten, teilte die Polizei mit. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der Mann, der in einem psychischen Ausnahmezustand gewesen sein soll, den Angaben zufolge bereits wieder im Haus.