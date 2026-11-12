In der Nacht: Einbrecher dringen in Firmengebäude ein

Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiermittelt und hofft nun auf Zeugen. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Mittelsdorfer Straße gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 0361/574386100 zu melden. Das Aktenzeichen lautet 0289183/2026.