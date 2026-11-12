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  6. Einbrecher dringen in Firmengebäude ein

In der Nacht Einbrecher dringen in Firmengebäude ein

Nachts schlugen Einbrecher in Kaltensundheim zu. Die Unbekannten richteten in einem Firmengebäude einen Schaden von mehreren tausend Euro an.

In der Nacht: Einbrecher dringen in Firmengebäude ein
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Einbrecher drangen gewaltsam in ein Firmengebäude ein. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa

Unbekannte sind zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in das Verwaltungsgebäude einer Firma in der Mittelsdorfer Straße in Kaltensundheim eingebrochen.

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Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Im Inneren versuchten sie dann noch weitere Räume zu öffnen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiermittelt und hofft nun auf Zeugen. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Mittelsdorfer Straße gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 0361/574386100 zu melden. Das Aktenzeichen lautet 0289183/2026.