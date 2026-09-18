„Jazz in de Villa“ knüpfte sofort wieder an vergangene Tage an. Es galt „Full House“ in der Sonneberger Musikschule, die von Besuchern trotz des Dauerregens überquoll. Sicher auch, weil neben dem Hauptakteur am Klavier zwei Eigengewächse der Musikschule mitwirkten. Der Hauptakteur war Christoph Armbrecht, bekannt als Chefarzt im Nierenzentrum Sonneberg, als Vorsitzender und Ideengeber der Sonneberger Jazzfreunde und Nachfolger des bereits legendären Gründers Peter Wicklein, aber auch als Pianist und Meister der Improvisation.