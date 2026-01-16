Wer derzeit durch Südthüringen fährt, trifft auf viele gute Ideen – aber selten auf Orte, an denen sie sich begegnen. Genau das versucht André Kranich seit Jahren zu ändern. Mit Ausdauer, mit Überblick und mit seiner unermüdlichen Haltung, die weniger fragt, was fehlt, sondern wer schon da ist. Ende Januar wird Hildburghausen für einen Tag genau so ein Ort: Treffpunkt für Initiativen, Kulturschaffende, Ehrenamtliche, Unternehmen und Kommunen. Im Coworking-Space in der Villa 11 findet dann das dritte Netzwerktreffen des Südthüringer Netzwerks „Regionale Power“ statt.