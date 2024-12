Zusätzlich zu diesen Problemen kämpft Knaus Tabbert zurzeit mit einer schweren Absatzkrise. Die Produktion am Firmensitz und in einem ungarischen Werk ruht derzeit mangels Nachfrage, an zwei anderen Standorten wird noch produziert. Knaus Tabbert will zur Abhilfe unter anderem seine Beziehungen zum europäischen Händlernetz stärken.