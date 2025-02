In der kommenden Saison: Bergbus soll Münchner auch an Feiertagen in die Alpen fahren

München (dpa/lby) - Bergsportler können von Beginn der Pfingstferien an auch an Feiertagen von München aus mit dem Bergbus zu beliebten Ausflugsorten fahren. Damit könnten Wanderer und Ausflügler aus der Landeshauptstadt, die ein Deutschlandticket hätten, auch an Pfingstmontag, Fronleichnam, Mariä Himmelfahrt und dem Tag der Deutschen Einheit kostenlos im Bus in Richtung Alpen fahren, teilte der Münchner Verkehrsverbund (MVV) mit. Ohne Deutschlandticket werden die üblichen MVV-Ticketpreise fällig.