﻿„... wenn das mit Uruguay nicht klappt, gibt es ja immer noch Goldlauter als Alternative.“ So die charmante Begründung in der Moderation von Claudia Schulz, warum es nun doch das inzwischen dritte Konzert der BigHib Band aus Hildburghausen in der Goldlauterer Kirche gab. Ursprünglich war nämlich ein gemeinsamer Auftritt mit der Bigband der Marine aus dem südamerikanischen Land im CCS geplant. Doch wie das Leben manchmal so spielt: Neue Struktur, neue Entscheidungen ... Aber da gibt es ja immer noch Goldlauter.