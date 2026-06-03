„Es ist eine von der Kantorin ins Leben gerufene tolle Sache, die sowohl der hiesigen Musiktradition als auch Johann Peter Kellners Erbe gerecht wird und uns allen hier im Geratal viel Freude bereiten wird und gut tut.“ Dieser kurze Kommentar war am Sonntagnachmittag Bürgermeister Dominik Straube zu entlocken, der sich den Konzertbesuch mit anschließendem Kaffeetrinken im Kirchgarten – wie so manch anderer Musikfreund der Region – nicht entgehen ließ. Einer von diesen äußerste im Gespräch vor dem Kirchenportal: „Ich hatte heute die Wahl zwischen dem Geraberger Heringsfest oder dem Dabeisein beim ersten Kellner-Stündchen hier in unserer schönen Kirche. Die Entscheidung fiel mir denkbar leicht.“