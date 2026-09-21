In der Karibik Kolumbiens Marine beschlagnahmt fast fünf Tonnen Kokain

Zwei Boote mit Kokain abgefangen

Bei der ersten Aktion stoppten Einsatzkräfte im Süden der Karibik ein Schnellboot mit fünf Menschen an Bord und fanden 3.834 Kilogramm Kokain. Bei einem zweiten Einsatz im Norden der Karibik wurden auf einem weiteren Schnellboot mit drei Menschen 856 Kilogramm Kokain entdeckt. Insgesamt wurden acht Menschen festgenommen.