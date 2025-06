Thüringens Justizministerin Beate Meißner und Staatssekretär Christian Klein besuchten in der vergangenen Woche die Justizvollzugsanstalt Suhl-Goldlauter. Die Einrichtung, in der überwiegend Untersuchungshäftlinge und, wie es im Rechtsdeutsch heißt, kurzzeitgefangene Männer (mit Freiheitsstrafen von bis zu zweieinhalb Jahren) untergebracht sind, ist die erste Station einer Reihe von Antrittsbesuchen in den Thüringer Justizvollzugsanstalten.