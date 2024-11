Das Auto war am Samstagabend gegen 20.00 Uhr nahe einem Industriegebiet in der Inselhauptstadt Mahón von der Straße abgekommen und gegen eine Mauer geprallt, wie der TV-Sender RTVE berichtete. Weitere Fahrzeuge waren demnach nicht in den Unfall verwickelt. Es werde nicht ausgeschlossen, dass das Auto mit zu hoher Geschwindigkeit fuhr, hieß es.