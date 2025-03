In der Landesklasse/Staffel 3 wurde am vergangenen Wochenende der 18. Spieltag absolviert. Aktuell wurden bisher 276 Begegnungen ausgetragen. Die Schiedsrichter verteilten in der laufenden Saison bisher 666 Verwarnungen, 29 Matchstrafen und 23 Rote Karten (siehe untenstehende Statistik). Diese persönlichen Strafen für die Spieler fallen nun mal entsprechend des Regelwerkes an. Sie liegen im Durchschnitt aber etwas zu hoch.