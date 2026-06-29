"Swifties" haben Fragen

Wenn die 36-Jährige in jüngerer Zeit öffentlich auftritt, dann geht es stets um ihre Musik oder das Glück mit ihrem Verlobten Travis Kelce. Wie steht Swift als vielleicht größter Star der USA heute zu ihrem Heimatland? Warum sagt sie nichts zu einem Kulturkampf, der auch ihre jungen, weiblichen, teils queeren Fans betrifft?

Hat die Milliardärin Swift nun die Bodenhaftung und den Bezug zu ihren "Swifties" verloren? Oder ging es ihr immer schon mehr um Zeitgeist als um Wandel? "Gerade heute, in einer Phase, in der viele die US-Politik als zunehmend autoritär beschreiben, nehme ich wahr, dass sich auch innerhalb ihrer Fan-Community Fragen häufen", sagt Regisseurin Turczyn der ARD.

Klare Antworten gibt es auf diese Fragen nicht - gerne hätte man die Sängerin selbst dazu gehört. Dass die Doku solche Fragen stellt, fügt der Swift-Geschichte aber ein wichtiges, aktuelles Kapitel hinzu.