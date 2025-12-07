Weihnachtsmarkt-Fans hatten am Wochenende ein straffes Programm abzuarbeiten: Nicht nur in Goldlauter-Heidersbach und Vesser, sondern auch in Mäbendorf und schließlich am Sonntag auch in Dietzhausen hatten sich Engagierte zusammengefunden, um kribbelbunte Märkte zu organisieren. Glühweinstände und Bratwurstbuden, Kindergartenprogramme und allerhand Handarbeiten aus Wolle und Stoff, Holz oder Papier lockten die Neugierigen zum Schauen und Stöbern in die Ortsteile. Andere nutzten die Gelegenheit, um mit Freunden und Familien zusammenzukommen. Wohl dem, der – wie die Vesserer im Offenstall – ein Dach über dem Kopf hatte. Denn von den immer wiederkehrenden Regengüssen merkten Händler und Gäste dort nichts.