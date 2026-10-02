In etwas mehr als einem Monat beginnt in Ilmenau wieder die närrische Zeit. Mit der traditionellen Schlüsselübergabe am 11. November startet der Ilmenauer Karnevalklub (IKK) offiziell in die Faschingssaison 2026/27. Während es nach außen noch vergleichsweise ruhig wirkt und in der Festhalle derzeit andere Veranstaltungen stattfinden, laufen die Vorbereitungen beim Verein bereits seit Wochen auf Hochtouren.
In den Startlöchern Neues Motto – so planen die Narren die Saison
Danny Scheler-Stöhr 02.10.2026 - 15:59 Uhr