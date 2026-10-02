In etwas mehr als einem Monat beginnt in Ilmenau wieder die närrische Zeit. Mit der traditionellen Schlüsselübergabe am 11. November startet der Ilmenauer Karnevalklub (IKK) offiziell in die Faschingssaison 2026/27. Während es nach außen noch vergleichsweise ruhig wirkt und in der Festhalle derzeit andere Veranstaltungen stattfinden, laufen die Vorbereitungen beim Verein bereits seit Wochen auf Hochtouren.