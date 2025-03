Die Dampflok-Erlebniswelt (DEW) in Meiningen lädt in den Osterferien vom 8. bis 20. April zu einem abwechslungsreichen Programm ein. Kinder, Familien und Eisenbahn-Interessierte können an speziellen Führungen teilnehmen, Osterdekoration basteln oder sich bei einer Rallye auf Spurensuche begeben. Ein besonderes Highlight ist das Puppenspiel „Schneewittchen“ des Meininger Staatstheaters.