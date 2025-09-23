 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Suhl/Zella-Mehlis

  6. Workshops auf dem Bildungscampus

In den Herbstferien Workshops auf dem Bildungscampus

Das Herbstferiencamp auf dem Bildungscampus des Berufsbildungs- und Technologiezentrums Rohr startet am 7. Oktober mit vielen Angeboten.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

In den Herbstferien: Workshops auf dem Bildungscampus
1
Naturkosmetik herstellen und anwenden, ist beim Herbstferiencamp möglich. Foto: privat

Workshops für junge Forscher gibt es in den Herbstferien auf dem Bildungscampus des Berufsbildungs- und Technologiezentrums Rohr. Viele Kinder und Jugendliche haben noch keine Pläne für diese Tage. Der Tipp des Südthüringer Handwerks für die Ferien lautet: Meldet euch doch an zum Herbstferiencamp auf dem Bildungscampus! Vom 7. bis zum 17. Oktober können Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren spielerisch erkunden, welcher Beruf den eigenen Interessen entspricht und dabei jede Menge Spaß haben, teilt Stefan Studtrucker von der Handwerkskammer mit.

Nach der Werbung weiterlesen

Auch in diesem Jahr bietet das gemeinsame Herbstferiencamp der Handwerkskammer Südthüringen und der Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen (STIFT) wieder spannende Workshops für die verschiedensten Interessen. Mit den Händen im Lehm rühren und ihn dann an die Wand patschen? Zu Hause darf man das in der Regel nicht, aber zum Start des Herbstferiencamps am Dienstag, 7. Oktober im Workshop „Nachhaltiges Bauen mit Lehm“ ist genau diese altbewährte Bautechnik Programm, natürlich unter fachmännischer Anleitung.

Faszinierender 3D-Druck

Eine Einführung in die faszinierende Welt des 3D-Drucks wartet am Donnerstag, 9. Oktober, sowie nochmals zum Ende des Camps am Freitag, 17. Oktober, wenn das selbst erstellte Armband oder andere Schmuckstücke Schicht für Schicht in die Höhe wachsen.

Computerfans sollten sich Freitag, 10. Oktober, im Kalender anstreichen, denn hier erhalten sie einen Einblick in das Programmieren ihrer eigenen PC-Spiele.

Am Montag, 13. Oktober, stellen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre eigene Naturkosmetik her, ganz nach dem Motto „Hier wissen wir, was drin ist!

Wer elektrische Geräte repariert oder einfach nur mit Metall kreativ sein will, kommt ums Löten nicht herum. Am Montag, 13., und Dienstag, 14. Oktober, können junge Teilnehmer den Umgang mit Kupferdraht, Lötkolben, Lötzinn lernen. Kulinarisch wird es am Dienstag, 14. Oktober, denn dann geht es um die Verwendung und Verarbeitung von saisonalen, regional erzeugten Lebensmitteln. Die Kinder und Jugendlichen lernen die Vielfalt regionaler Agrarprodukte durch die Jahreszeiten kennen und probieren verschiedene Methoden der Haltbarmachung.

Was wären Herbst und Winter ohne leckere Plätzchen? Dass Backen dabei nicht nur ein großer handwerklicher Spaß ist, sondern auch ganz viel mit Mathematik, Ingenieurwesen, Naturwissenschaft und Technik (MINT) zu tun hat, vermittelt der Workshop „MINT-Backstube“ am Mittwoch, 15. Oktober.

Kostenfreie Teilnahme

Nachwuchs-Ingenieure sind beim Robotik-Workshop am Donnerstag, 16. Oktober, genau richtig. Mithilfe von vielseitigen Fischertechnik-Baukästen bauen, programmieren und testen sie hier ihre eigenen Konstruktionen. Besonders beliebte Workshops werden an mehreren Tagen angeboten. Die Teilnahme ist natürlich kostenfrei.

Eine Übersicht zu allen Angeboten findet sich auf der Website der Handwerkskammer Südthüringen unter

www.hwk-suedthueringen.de

Die Anmeldung zum Herbstferiencamp ist online möglich über

mintthueringen.de