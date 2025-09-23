In den Herbstferien: Workshops auf dem Bildungscampus

Workshops für junge Forscher gibt es in den Herbstferien auf dem Bildungscampus des Berufsbildungs- und Technologiezentrums Rohr. Viele Kinder und Jugendliche haben noch keine Pläne für diese Tage. Der Tipp des Südthüringer Handwerks für die Ferien lautet: Meldet euch doch an zum Herbstferiencamp auf dem Bildungscampus! Vom 7. bis zum 17. Oktober können Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren spielerisch erkunden, welcher Beruf den eigenen Interessen entspricht und dabei jede Menge Spaß haben, teilt Stefan Studtrucker von der Handwerkskammer mit.