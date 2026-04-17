Seit dem Jahr 2019 organisiert die Gemeinde Buttlar jährlich den „Tag der sauberen Gemeinde“. Auch in diesem Jahr beteiligten sich rund 80 engagierte Bürgerinnen und Bürger aus den Ortsteilen Buttlar, Wenigentaft und Bermbach an dieser gemeinschaftlichen Aktion und trugen mit großem Einsatz zur Pflege, Sauberkeit und Verschönerung des gesamten Gemeindegebietes bei. Darüber informiert das Gemeinderatsmitglied Christian Loos.