Dörthe Lemme

Der erste Sonntag im August lässt die Herzen der Liebhaber volkstümlicher Musik, der ausschließlich handgemachten, versteht sich, höher schlagen. Denn der ist seit nun schon 27 Jahren fest gebucht für das Hüttenmusikantentreffen, das einst in Suhl seine Geburtsstunde erlebte. Welch glückliche Fügung, denn noch immer hat es nicht an Beliebtheit eingebüßt, auch wenn in all den Jahren immer einmal wieder Veränderungen mit ihm einhergegangen sind. Längst ist das Hüttenmusikantentreffen in Benshausen am Geisenhimmel angekommen, wo es auch am kommenden Sonntag, 4. August, ab 10.30 Uhr wieder mit bereits bekannten und neuen Interpreten aufhorchen lässt. Dafür hat Jahn Görting auch in diesem Jahr vorab ordentlich getrommelt, während der Geisenhimmelverein als neuer Betreiber dafür verantwortlich zeichnet, dass Bühne, Sitzgelegenheiten, Sonnen- und Schauervariante sowie die Versorgung mit Speisen und Getränken gesichert sind.