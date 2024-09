Gerade war Andreas Hummel aus Gleichamberg noch Organisator und Ausrichter der Europameisterschaft zu Hause in Südthüringen, jetzt ist er glücklicher Vize-Europameister und kann gar nicht fassen, was ihm da am vergangenen Wochenende in Belgien gelungen ist. „Ich musste auf der siebenstündigen Heimfahrt erst einmal alles sacken lassen. Es ist ein unglaubliches Gefühl, solch einen Erfolg errungen zu haben. Einfach Wahnsinn“, resümiert er, nachdem er zu Hause angekommen ist und seine beiden tierischen Teamkollegen Emma und Hilde gemütlich auf ihren Decken liegen. Die drei haben Großes geleistet – in der Einzelwertung und mit dem deutschen Team, denn das holte sogar den Europameistertitel. Gegen elf weitere Teams aus ganz Europa behaupteten sich die Deutschen im Wettbewerb, bei dem es um jagdliche Arbeit mit Hunden im Feld geht – mit ihren Ungarischen Vorstehhunden, den Magyar Vizslas. Zu viert ist die deutsche Mannschaft angetreten – dazu fünf Hunde. So stellten sich Andreas Hummel, Mareike Wulff, Kai Steeg und Max Keller mit ihren Tieren in Wald und Flur – vor allem auf riesigen Rübenfelder in Belgiens ländlicher Idylle – den Herausforderungen, die der europäische Wettbewerb vorschreibt. Sie waren die Besten. So wie der Gleichamberger der Zweitbeste in den Einzelwertungen war.