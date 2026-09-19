Münchberg (dpa/lby) - Bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Hof ist ein Jugendlicher ums Leben gekommen. Der 17-Jährige hatte in einem Auto gesessen, das nach Polizeiangaben in der Nacht zu Samstag bei Münchberg von der Straße abgekommen und in eine Baumreihe gefahren war. Der 18-jährige Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt und per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Zwei weitere Insassen im Alter von 17 und 21 Jahren wurden leicht verletzt. Die Unfallursache war zunächst nicht bekannt.