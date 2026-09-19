Münchberg (dpa/lby) - Bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Hof ist ein Jugendlicher ums Leben gekommen. Der 17-Jährige hatte in einem Auto gesessen, das nach Polizeiangaben in der Nacht zu Samstag bei Münchberg von der Straße abgekommen und in eine Baumreihe gefahren war. Der 18-jährige Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt und per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Zwei weitere Insassen im Alter von 17 und 21 Jahren wurden leicht verletzt. Die Unfallursache war zunächst nicht bekannt.
In Baumreihe gefahren Jugendlicher stirbt bei Autounfall in Oberfranken
dpa 19.09.2026 - 03:58 Uhr