Der Autofahrer war am Donnerstag kurz nach 19 Uhr auf der Kreisstraße 530 von Heid in Richtung Eisfeld unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Bahnunterführung. Dann muss der Mann am Steuer die Kontrolle über seinen Pkw verloren haben. Das Fahrzeug krachte erst gegen die linke, dann gegen die rechte Wand der Unterführung. Am Ausgang kam das Auto zum Stehen.