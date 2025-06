Bad Sulza - Ein 14-Jähriger ist nach einem Freibadbesuch in Bad Sulza (Landkreis Weimarer Land) von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen und schwer verletzt worden. Die zwölf Jugendlichen sollen den Teenager am Samstagabend in der Nähe des Freibads unvermittelt vom Fahrrad getreten haben, wie die Polizei mitteilte. Anschließend sollen sie auf ihn eingeschlagen und eingetreten haben.