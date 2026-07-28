Die Bach-Stadt Arnstadt mit ihren beiden Hauptkirchen und den sich dort befindenden Orgeln kann mit den Wandelkonzerten, nach einer Idee von Bachkontor Jörg Reddin, ein recht spektakuläres Konzertformat anbieten. Wie all die Jahre vorher freuten sich auch diesmal wieder Kirchenmusikfreunde in großer Zahl auf die Orgelmusik in der Liebfrauenkirche, den sich anschließenden kleinen Spaziergang über den Marktplatz im Schatten der alten Linden, vorbei am zeitgenössischen Denkmal des sich hinlümmelnden jungen Arnstädter Johann Sebastian Bach und dann auf die Musik in der ehrwürdigen Bachkirche, gespielt auf der historischen Wender-Orgel (1703) und der Steinmeyer-Orgel (1913).