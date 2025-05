Die Stadtverwaltung Arnstadt hat am Donnerstag festgestellt, dass in sämtlichen öffentlichen Toilettenanlagen die jeweiligen Münzautomaten mutwillig aufgebrochen worden sind, sodass die daran gekoppelten Türöffnungen der Anlagen nicht mehr funktionieren. „Dies betrifft alle WC-Anlagen im Stadtgebiet, außer der WC-Anlage in der Wachsenburger Allee“, heißt es von der Stadt.