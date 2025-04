Gleich mehrere Simsons haben Unbekannte dieser Tage in Arnstadt gestohlen. Einerseits in der Nacht zu Sonntag aus einer derzeit frei zugänglichen Tiefgarage. Die S 51 hatte laut Polizei einen Wert von rund 3000 Euro. Der oder die Täter haben das Schloss, mit welchem die Simson an einem Fahrradständer angeschlossen war, durchtrennt und sind mit dem Moped davongefahren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Bezugsnummer 0106868/2025 zu melden.