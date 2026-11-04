Zur jüngsten Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Staatlichen Grundschule „Am Hahnberg“ im Wasunger Ortsteil Oepfershausen stand neben einem Rückblick aufs ausklingende Jahr und einen Blick auf die Aktivitäten der nächsten Monate auch die Wahl eines neuen Vorstandes auf der Tagesordnung. Gewählt von den Vereinsmitgliedern wurden Susanne Rudloff, Patrick Schantora, Stefanie Kümpel, Julia Vonderlind, Franziska Wohl (von links nach rechts) sowie Stefan Türk (nicht auf dem Bild). Wenke Roth (2. von rechts) tritt aus dem Vorstand aus. Als neue Vorsitzende vertritt Stefanie Kümpel den Verein in den nächsten zwei Jahren.