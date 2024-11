Füssen (dpa/lby) - Ein untergetauchter Migrant, der den deutschen Behörden unter neun verschiedenen Identitäten bekannt war, ist in Füssen festgenommen worden. Die Bundespolizei brachte den 29-Jährigen am Sonntag in Zurückweisungshaft, nachdem er sich mehrere Monate einer angeordneten Abschiebung entzogen hatte.