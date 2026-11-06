Schauspieler stehen auf der Bühne, sie befinden sich mitten in einer Szene. Plötzlich ein Ruf aus dem Publikum: „Ihr seid ab jetzt in einer Höhle.“ In Sekundenschnelle müssen sich die Theaterleute darauf einstellen. So funktioniert Improvisationstheater. Was genau passiert, wissen die Spielenden vorher selbst nicht. Sie müssen spontan reagieren, aus ihren Ideen eine Geschichte entwickeln und dabei möglichst auch noch das Publikum begeistern.