Die kleine StuKi-Bühne des Vereins Provinzkultur verwandelte sich am Samstag zu den Brettern, die die Welt bedeuten. Dies zumindest für jene, die sich oben voll und ganz und ohne Kompromisse ihrer Leidenschaft fürs Theaterspielen hingeben und für andere, die unten in den bequemen Zuschauersesseln sitzen und das Geschehen auf sich wirken lassen. Und nicht nur das: An diesem, etwas anderem Theaterabend, haben die „unten“ noch eine andere, gewichtige Aufgabe: Sie bestimmen mit ihrem Beifall, wer von den 13 jungen Schauspielern eine Runde weiterkommt und im Rennen bleibt um die begehrte Krone des Maestro oder der Maestra – des Meisters oder der Meisterin der Improvisation. Das junge Zella-Mehliser Ensemble von „Das Virus“ hat zum Improtheaterabend eingeladen. Nach Jahren in der Scheune im Bürgerhaus nun zum zweiten Mal im Studiokino des Vereins Provinzkultur. Und der Saal ist bis auf den letzten Platz ausverkauft.